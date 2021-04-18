İhsan hocamız ABD'de tecrübesi olan aşıların içindeki yeni argümanı da geliştiren hocamız. VLP aşı adayımızın en önemli özelliklerinden biri 4 proteini dikkate alarak tasarlanan bir aşı adayı. Çok etkin olacağını düşünüyoruz. Mayıs sonundaki Faz2 çalışmasına İngiliz mutasyonunu çalışarak giriyor. 256 gönüllüyle yapılacak. İngiliz mutasyonu çalışılmış olacak. Farklı üniversitelerimiz, farklı teknolojilerde çalışan aşılar var.
"İNSANA UYGULANMA ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ"
İlk defa insana uygulanma çalışmaları çok önemli. Gönüllülük çok önemli. Faz 1'den biraz daha rahat aşama Faz 2'de 256 gönüllüye ihtiyacımız olacak. Eğer insanlığa bilime hizmet etmek istiyorsanız gelin mayıs ayında gönüllü oldu."
GÖNÜLLÜLÜK İÇİN İKİ YER BELİRLENDİ
Bakan Varank, aynı zamanda aşıya gönüllü olmak isteyenlerin de Ankara Onkoloji Hastanesi ve TÜBİTAK'la iletişime geçebileceğini söyledi.