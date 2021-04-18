Biz Türkiye'de TÜBİTAK altında bir platform oluşturduk. İlaç ve aşı geliştirmek isteyen hocalarımıza çağrıda bulunduk. Dedik ki gelin her türlü desteği vereceğiz, dedik. Hocalarımızda üstün gayretle o günden beri çalışıyorlar. 7 farklı çalışma söz konusu.

"7 FARKLI AŞI ADAYINI DESTEKLİYORUZ"

Bu aşıları üretebilecek tesisler de var. 7 farklı aşı adayını destekliyoruz. VLP dediğimiz virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı adayı. DSÖ listesine girmiş aşı adaylarından biri en ileride diyebiliriz.