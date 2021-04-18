23 Nisan konuşma metni! Öğretmen, öğrenci, okul müdürü 23 Nisan konuşması metni nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Az bir zaman kala yüzyüze eğitimin devam ettiği okul ve sınıflarda yapılacak olan konuşmalar okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler tarafından merakla araştırılır oldu. Koronavirüs salgınından dolayı bu yıl coşkuyla kutlamalar yapılamayacak. İşte 23 Nisan konuşma metni…
23 NİSAN OKUL MÜDÜRÜ KONUŞMA METNİ
Sayın konuklarımız
Değerli öğretmen arkadaşlarım
Ve elbette Sevgili öğrenciler…
Çocuklarımız… yarınlarımız…
İnanıyorum ki bugün hepimiz coşku doluyuz… Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz… Bir ulusun yazgısının bir kişi tarafından değil, ulusun kendisi tarafından belirlendiği, ulusun kendi yolunu kendi çizdiği büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz… Tek önderimiz Atatürk'ün ve elbette bu büyük devrimde payı olan diğer kahramanların, egemenliği gerçek sahibi olan halka vermelerinin 99. Yılı'nı kutluyoruz… Onlar Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmış bu ulusun, aydınlık bir yolda, aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğine, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alacağına inanarak ve bu ulusa yakışanın bir kişiye kul köle olmak değil, kendi kendisinin efendisi olmak olduğunu düşünerek bunu yaptılar… Onlar inandılar ki, bu halk en nitelikli temsilcilerini ve yöneticilerini seçecek, barış, huzur ve refah içinde uygarca yaşayacak ve sizlere yani çocuklara, yani yarınlarımıza mutlu bir ülke bırakılacak… Ne var ki, bugün durup baktığımızda sizlere gerçekten güzel bir gelecek sağlamak adına, yarınlarda sizlerin bizden mutlu yaşamanız için pek de bir şey yapabildiğimizi söylememiz oldukça zor…
Ancak, yüreğimizi karartmaya gerek yok… Çünkü, sizlerden umutluyuz…. Her biriniz fırçanızı elinize alacaksınız ve bizim, bizden öncekilerin kirlettiği bu dünyayı, bu ülkeyi siz en güzel renklerle boyayacaksınız… Sizler yarını bugünden güzel , bugünden daha yaşanılır kılacaksınız…
Unutmayın ki, sizler bu dünyanın gerçek sahipleri, sizler soylu bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz…
Bilmeniz gereken şeyler de var elbette…
Dürüst olmayı bileceksiniz…
Çalışkan olmayı bileceksiniz…
Vatan sevgisini bileceksiniz…
Bayrak sevgisini bileceksiniz…
Barışı, kardeşliği bileceksiniz…
Birlik olmayı, beraber yaşamayı bileceksiniz…
Onurlu olmayı bileceksiniz…
Sorumluluk nedir bileceksiniz…
Kurtuluş Savaşı nedir bileceksiniz…
Çanakkale'yi bileceksiniz… Sakarya'yı, Dumlupınar'ı, İnönü'yü, Büyük Taarruz'u bileceksiniz…
19 Mayıs ne demek, Samsun ne demek bileceksiniz… Erzurum, Amasya, Sivas'ı bileceksiniz… 29 Ekim nedir bileceksiniz…
Yani sevgili çocuklar… Ödeviniz biraz ağır, yolunuz uzun… Bizler bu ödevde pek de geçer not alamamış olsak da…
İnanıyorum ki sizler hep yıldızlı başarılarla yürüyeceksiniz uygarlığın ve barışın yolunda…
Atatürk size güvendi… Biz de güveniyoruz… Sizin göreviniz bu güveni boşa çıkarmamak…
Gördüğünüz her yerde Atatürk'ün resmine bir bakın… Göreceksiniz ki, O size bakıyor… O, sizi izliyor…
O, bu ülkenin aydınlık yarınları için size güveniyor…
Ben, her birinizin yüzünde aydınlık bir gelecek görüyorum…