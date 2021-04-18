Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu.

YÜZYÜZE EĞİTİM BİTİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 13 Nisan salı yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.

Genelgeye göre, 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime devam edileceği, 12'nci sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarının cumartesi ve pazar günleri de sürdürüleceği bildirildi.