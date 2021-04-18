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    • 18.04.2021 10:29
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    ? ? İşte açıklaması…

    Milyonlarca öğrenci ve velisi ? Sorularının yanıtlarını merak ederek gündemde sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs salgını tüm dünya gibi ülkemizi de olumsuz etkiledi ve pek çok alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Bu noktada gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrilmişti ve yüzyüze eğitim ve okullara dair tüm konularla ilgili hangi açıklamaları yapacağı merak ediliyordu. İşte beklenen açıklaması geldi, peki ?

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman kapanıyor?

    Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman? Yüzyüze eğitim sona mı erecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuya dair önemli açıklamalar geldi. Vaka sayılarının hızlı artışından dolayı alınan önemli açıkladı, İçişleri Bakanlığı genelgesinde de bu konuya yer verildi. Peki 2021 yaz tatili için tarih verildi mi, yüzyüze eğitimde son durum nedir? İşte detaylar...

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."

    Selçuk:"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu.

    YÜZYÜZE EĞİTİM BİTİYOR MU?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 13 Nisan salı yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.

    Genelgeye göre, 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime devam edileceği, 12'nci sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarının cumartesi ve pazar günleri de sürdürüleceği bildirildi.

        Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

        Mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde 12'nci sınıflar hariç, meslek, alan dersleri dahil tüm sınıf düzeylerinde uzaktan eğitime geçilecek.

        Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezlerinde işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ile işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile devam edecek.

        12'nci sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerine yönelik zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecek.

        Öte yandan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarının 12'nci sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim programı uygulanan özel eğitim sınıflarının 12'nci sınıflarında yüz yüze, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek. Bu kapsamda 12'nci sınıf seviyesinde evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de veli talebi doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim sürdürülecek.

        Bunun dışında kalan diğer özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında kayıtlı olup evde veya hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yapılacak.

        Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencileri için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle, diğer sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.
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        Haberler Güncel Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman? Yüzyüze eğitim sona mı erecek? İşte MEB açıklaması…