Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman? Yüzyüze eğitim sona mı erecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuya dair önemli açıklamalar geldi. Vaka sayılarının hızlı artışından dolayı alınan önemli açıkladı, İçişleri Bakanlığı genelgesinde de bu konuya yer verildi. Peki 2021 yaz tatili için tarih verildi mi, yüzyüze eğitimde son durum nedir? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."
Selçuk:"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu.
YÜZYÜZE EĞİTİM BİTİYOR MU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 13 Nisan salı yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.
Genelgeye göre, 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime devam edileceği, 12'nci sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarının cumartesi ve pazar günleri de sürdürüleceği bildirildi.