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    • 18.04.2021 10:13
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    İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Evi dağıttığı gerekçesiyle dedesini döve döve öldürdü!

    İstanbul ’da meydana gelen olay pes dedirtti. 92 yaşındaki , evi dağıtmaması konusunda uyardığı 31 yaşındaki torunu yol tarafından dövülerek öldürüldü. Adaşı olan torun Recep Akyol çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Kan donduran olay! Dedesini döverek öldürdü!

    ile adaşı olan torunu , Berk Sokak'taki evlerinde birlikte yaşıyordu. yol 9 Nisan günü torununu evi dağıtmaması için sert bir dille uyardı. Torun da dedesine saldırdı. Hürriyet'in haberine göre, başından darbe alan yaşlı adam yere düşerek baygınlık geçirdi. Komşular tarafından hastaneye kaldırılan Recep Akyol dün hayatını kaybetti.

    EVDEKİ GİZEMLİ TOZ

    Polis evde yaptığı aramada, yaklaşık bir kilo toz madde buldu. Torun Akyol, bulunan toz maddenin kendisinin yaptığı uyuşturucu madde olduğunu öne sürerken, toz madde incelenmek üzere 'na gönderildi. Torun Recep Akyol çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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    Haberler Güncel İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Evi dağıttığı gerekçesiyle dedesini döve döve öldürdü!