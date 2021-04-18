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    • 18.04.2021 10:56
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    ? ? Randevu alma ekranı!

    Gündemde tüm illerden yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken aşı olmak büyük önem taşıyor ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği öncelik sırasına göre vatandaşlar aşılarını oluyor. Bu noktada hafta içi çalışan, fırsat bulamayan ya da daha az kalabalığa girmek isteyenler ? Sorusuna cevap arıyor. Peki aşı randevusu nasıl ve nereden alınıyor? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Hafta sonu aşı yapılıyor mu?

    Hafta sonu aşı yapılıyor mu? Cumartesi ve Pazar günleri Covid 19 aşısı yapılıyor mu? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Zaman kaybetmemek ve bir an önce aşı olmak isteyenler hafta sonunun da aşı programına dahil olup olmadığını merak ediyor. 60 yaş üstü vatandaşların aşılanmasının devam ettiği şu günlerde sırası gelecek olanlar şimdiden Covid 19 aşı randevusunun nasıl alındığını öğrenmek istiyor. İşte detaylar…

    HAFTA SONU AŞI YAPILIYOR MU? CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRILIR MI?

    Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aşı randevusu ve aşılama süreciyle ilgili bazı bilgiler paylaşmıştı. Bakanlık, açıklamasında "COVID-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz" şeklinde konuştu.

    Sağlık Bakanlığı ayrıca aşı sırasını kontrol etmek ve randevu almak için vatandaşların e-Nabız uygulamasından yararlanabileceğini hatırlattı. COVID-19 aşısını mesai saatleri haricinde ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için https://enabiz.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

    Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturmuş olduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi amacıyla öncelikli sektörlerin çalışanları yer alıyor.

        COVİD-19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182'yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

        MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

        Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
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        Haberler Güncel Hafta sonu aşı yapılıyor mu? Cumartesi ve Pazar günleri Covid 19 aşısı yapılıyor mu? Randevu alma ekranı!