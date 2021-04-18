Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.04.2021 23:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2021 00:25
    ABONE OL

    Son dakika: Belediye Başkanı CHP'li hayatını kaybetti

    'in ilçesi Belediye Başkanı CHP'li , solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü 'nde hayatını kaybetti.

    CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
    Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 'in ilçesi Belediye Başkanı bir süredir tedavi gördüğü 'nde hayatını kaybetti.

    BİNALİ YILDIRIM'DAN MESAJ
    Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da "İzmir Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı dilerim" dedi.

    AK PARTİLİ DAĞ: MEKANI CENNET OLSUN
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise yaptığı paylaşımda "Vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşadığım Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Torbalı Belediye Başkanı CHP'li Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti