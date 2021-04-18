Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
BİNALİ YILDIRIM'DAN MESAJ
Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da "İzmir Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı dilerim" dedi.
AK PARTİLİ DAĞ: MEKANI CENNET OLSUN
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise yaptığı paylaşımda "Vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşadığım Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
BİNALİ YILDIRIM'DAN MESAJ
Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da "İzmir Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı dilerim" dedi.
AK PARTİLİ DAĞ: MEKANI CENNET OLSUN
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise yaptığı paylaşımda "Vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşadığım Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.