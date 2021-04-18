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    • 18.04.2021 14:25
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, '1915 Olayları Uluslararası Konferansı'

    1915 olaylarının tarihsel arka planı, hukuki boyutu ve günümüze yansımalarını ele almak amacıyla 20 Nisan Salı günü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "1915 Olayları Uluslararası Konferansı" düzenlenecek. Konferans, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.

    DHA
    İletişim Başkanlığı'ndan 1915 olayları konferansı!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm milletlerinin büyük acılar çektiği 1'inci Dünya Savaşı döneminde yaşananların bilimsel yaklaşımla, uluslararası hukuk ve tarih zemininde, adil şekilde tartışılması gerektiği anlayışıyla düzenlenen konferansta, konunun tarihi, hukuki ve güncel boyutları 3 oturumda ele alınacak. Açılış konuşmalarını İletişim Başkanı Prof. Dr. ile Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin'in yapacağı konferans, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

    ABD, RUSYA, ALMANYA, FRANSA, İRLANDA GİBİ ÜLKELER KATILACAK


    Konferansa Türkiye'nin yanı sıra , , , , gibi ülkelerden akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katkı sunacak. Ayrıca konferansı çevrimiçi olarak birçok üst düzey davetli takip edecek.
    Oturum başkanlığını Rektörü Prof. Dr. 'ın yapacağı 'Tarihsel Süreçte 1915 Olayları ve Ermeni Meselesi' başlıklı ilk panelde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Uyar, Avrasya İncelemeleri Merkezi Araştırmacısı Dr. Maxim Gauin ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oleg Kuznetsov konuşma yapacak.

    'Uluslararası Hukuk Açısından 1915 Olayları' başlıklı ikinci panelin moderatörlüğünü ise Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Gül Akyılmaz üstlenecek. ABD'de yaşayan Ermenilerin açtığı davalarda Türk tarafının avukatlığını üstlenen Hukukçu David Saltzman, Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki Strazburg Daimi Temsilciliği'nde Uzman Hukukçu statüsüyle çalışmış Avukat Dr. Deniz Akçay ile Avrasya İncelemeleri Merkezi Analisti Hazel Çağan Elbir bu panelin konuşmacılar arasında yer alacak.


    Konferansın üçüncü paneli ise '1915 Olaylarının Günümüze Yansımaları ve Gelecek Perspektifi' başlığı gerçekleştirilecek. Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı emekli Büyükelçi Alev Kılıç'ın yöneteceği panelde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Turan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş, Türk-Amerikan Dernekler Kurulu eski Başkanı Ergün Kırlıkovalı, Almanya merkezli Güney Doğu Avrupa ve Kafkaslar Araştırma Merkezi (SOEK) Direktörü Dr. Christian Johannes Henrich ile bağımsız araştırmacı Dr. Pat Walsh değerlendirmelerde bulunacak.

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