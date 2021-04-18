Sahura kalkmadan oruç tutmak caiz midir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması…

İslam'ın 5 temel şartlarından biri oruç tutmaktır ve Ramazan ayının idrak edildiği şu günlerde oruç ibadeti de yerine getiriliyor. Milyonlarca Müslüman alemi orucunun bozulmaması için merak ettikleri pek çok bilginin cevaplarını araştırıyor. Bu noktada Sahura kalkmadan oruç tutmak caiz midir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Sorgulaması da arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Peki bu konudaki Diyanet açıklaması nedir? İşte ayrıntılar…
SAHURA KALKMADANİ NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, "Niyetsiz sahursuz oruç tutulur mu?" sorusuna verilecek en net cevap, bu durumun orucu sarsacağı yönünde olacaktır. Zira, niyet etmek orucun temel şartlarından biridir. Dolayısıyla niyetsiz oruç sahih değildir. İslamiyet'te kalben niyet pek çok konuda yeterli olsa bile oruç için dil ile de niyet etmek gerekmektedir.
Sahura kalkamamak oruç tutmamak için mazeret değildir.Sahura kalkamayan sabahleyin oruca niyetlenip oruca devam etmelidir. Ancak uzmanlar, sahursuz orucun sağlıksızlığına dikkat çekiyor.
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).