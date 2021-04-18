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    • 18.04.2021 14:22
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    Adrese teslim e-Devlet şifresi nasıl alınır? 'nden önemli video

    Son dakika haberleri.... 65 yaş üstü vatandaşların e-devlet şifresi alabilmeleri için Cumurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmeti için kullanım videosu hazırladı.

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşların "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinden nasıl yararlanacaklarına yönelik video hazırladıklarını bildirdi.

    Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili büyüklerimiz, 'Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmetini daha detaylı anlatır mısınız, nasıl kullanacağız?' diye sordular. Biz de onlar için detaylı bir kullanım videosu hazırladık." ifadelerini kullandı.

    Koç'un paylaştığı videoda, 65 yaş üstü vatandaşların, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetten nasıl yararlanacakları detaylı şekilde anlatılıyor.
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    Haberler Güncel Adrese teslim e-Devlet şifresi nasıl alınır? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden önemli video