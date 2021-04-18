Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.04.2021 01:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2021 01:56
    ABONE OL

    ile FETÖ'nün propagandaları niçin bu kadar benziyor? İşte Başkan Erdoğan'ın hasımları...

    Haber Müdürü , ile FETÖ'nün söylem birliği değerlendirdi. Örnekler üzerinden bu benzerlikleri inceleyen Karaman, çarpıcı detaylar açıkladı. Nazif Karaman ayrıca CHP'li 'ın bağlantılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu...

    CHP ile FETÖ'nün propaganda benzerliği...

    'nin siyasetini kimler yönlendiriyor? Haber Müdürü ekranlarında FETÖ ile CHP arasındaki söylem birliğine yönelik dikkat çeken bilgiler verdi.

    FETÖ VE CHP'DEN SÖYLEM BİRLİĞİ

    CHP'nin öncesi 'ye gittiğini belirten Karaman, bu olay sonrası 17-25 Aralık olaylarının patladığını ifade etti. Karaman, bu süreçte hem FETÖ'nün hem de CHP'nin bu olayın bir yolsuzluk olduğunu iddia ettiğini belirtti. Karaman ayrıca, bu dönemde yasa dışı sahte dinleme kayıtlarının mecliste dinletildiğini de ifade etti.

    128 MİLYAR DOLAR GÜNDEMİ

    O dönemde CHP ve FETÖ'cü isimlerin söylem birliğinin bugün de 128 milyar dolar gündeminde tekrar yaşandığını belirten Karaman, bu isimlerin paylaşımlarını canlı yayında yorumladı.

    ÖZTRAK AİLESİ DEVLETİN KILCAL DAMARLARINDA

    Öte yandan CHP Sözcüsü , dedesi amcaları ve babasının devletin bürokrasisinde nasıl kamp kurduğuyla ilgili detaylı bilgilere yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP ile FETÖ'nün propagandaları niçin bu kadar benziyor? İşte Başkan Erdoğan'ın hasımları...