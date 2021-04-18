CHP'nin siyasetini kimler yönlendiriyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber ekranlarında FETÖ ile CHP arasındaki söylem birliğine yönelik dikkat çeken bilgiler verdi.

FETÖ VE CHP'DEN SÖYLEM BİRLİĞİ

CHP'nin 17-25 Aralık öncesi ABD'ye gittiğini belirten Karaman, bu olay sonrası 17-25 Aralık olaylarının patladığını ifade etti. Karaman, bu süreçte hem FETÖ'nün hem de CHP'nin bu olayın bir yolsuzluk olduğunu iddia ettiğini belirtti. Karaman ayrıca, bu dönemde yasa dışı sahte dinleme kayıtlarının mecliste dinletildiğini de ifade etti.

128 MİLYAR DOLAR GÜNDEMİ

O dönemde CHP ve FETÖ'cü isimlerin söylem birliğinin bugün de 128 milyar dolar gündeminde tekrar yaşandığını belirten Karaman, bu isimlerin paylaşımlarını canlı yayında yorumladı.

ÖZTRAK AİLESİ DEVLETİN KILCAL DAMARLARINDA

Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dedesi amcaları ve babasının devletin bürokrasisinde nasıl kamp kurduğuyla ilgili detaylı bilgilere yer verildi.