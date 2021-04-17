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    • 17.04.2021 18:31
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    Son dakika! İbrahim Kalın'dan 'un atması hakkında açıklama: Üzüldüm

    Gelen son dakika haberine göre İbrahim Kalın, türküsünün düzenlemesini yaptığı ve kopuz çaldığı için ların tepkilerinin odağında olan sanatçı 'un atmasına üzüldüğünü bildirdi.

    Kalın, Erkan Oğur'un geri adım atmasını değerlendirdi

    Son dakika haberi... İbrahim Kalın, türküsünün düzenlemesini yaptığı ve kopuz çaldığı için ların tepkilerinin odağında olan sanatçı 'un atmasına üzüldüğünü bildirdi.

    Erkan Oğur'un geri adım atması sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama

    İşte Kalın'ın Twitter hesabından paylaştığı açıklaması;

    "Sözü yormadan... İlk gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün belki yanlış hatırlayarak söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağolsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı."

    NE OLMUŞTU?

    Kalın, "Hiç Oldum" isimli yeni eserine bir klip çekmiş. Söz ve müziği Kalın'a ait eserin düzenlemesini ise ünlü sanatçı Erkan Oğur yapmıştı. Solcuların ve PKK destekçilerinin büyük tepkisine uğrayan Oğur, birkaç gün sonra geri adım atarak, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim. Benim Saray ve kendi menfaati için müzik yapan birisi olduğumu ifade edenler oldu. Tersine Saray'ın verdiği ödülü kabul etmemiştim. Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü kabul etmemiştim" diye geri adım attı.

    SOL KESİM LİNÇ ETTİ, ERKAN OĞUR HATA YAPTIĞINI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI

    Burhan Şeşen, "Kusura bakma hocam… İbrahim Kalın-Erkan Oğur isminin bir şarkıda bile olsa yan yana gelmesi beni yaraladı hocam..." ifadeleriyle lince ortak oldu.

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    Haberler Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'un geri adım atması hakkında açıklama: Üzüldüm