Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, türküsünün düzenlemesini yaptığı ve kopuz çaldığı için solcuların tepkilerinin odağında olan sanatçı Erkan Oğur'un geri adım atmasına üzüldüğünü bildirdi.

Erkan Oğur'un geri adım atması sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama

İşte Kalın'ın Twitter hesabından paylaştığı açıklaması;

"Sözü yormadan... İlk gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün belki yanlış hatırlayarak söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağolsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı."

NE OLMUŞTU?

Kalın, "Hiç Oldum" isimli yeni eserine bir klip çekmiş. Söz ve müziği Kalın'a ait eserin düzenlemesini ise ünlü sanatçı Erkan Oğur yapmıştı. Solcuların ve PKK destekçilerinin büyük tepkisine uğrayan Oğur, birkaç gün sonra geri adım atarak, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim. Benim Saray ve kendi menfaati için müzik yapan birisi olduğumu ifade edenler oldu. Tersine Saray'ın verdiği ödülü kabul etmemiştim. Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü kabul etmemiştim" diye geri adım attı.

SOL KESİM LİNÇ ETTİ, ERKAN OĞUR HATA YAPTIĞINI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI

Burhan Şeşen, "Kusura bakma hocam… İbrahim Kalın-Erkan Oğur isminin bir şarkıda bile olsa yan yana gelmesi beni yaraladı hocam..." ifadeleriyle lince ortak oldu.