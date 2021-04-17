Kadir Gecesi 2021 ne zaman? 2021 Ramazan ayı Kadir gecesi hangi tarihte?

2021 Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayında Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar için en mübarek gecelerden birisi Kadir Gecesi olacak. Kadir Gecesi'nde ibadetler edilecek, dualar okunacak. Peki, 2021 Kadir Gecesi ne zaman?
2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da başladı ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;
"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."
"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."
Peygamberimiz (sav) buyuruyor:
"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."
Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.