SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan yerleşik yabancılara 'kısıtlama' uyarısı: Açık söylüyorum iptal ederim!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da "Salgınla Mücadele Toplantısı"nda konuştu.



Toplu taşımadaki tehlikeye dikkat çeken Soylu, "Toplu taşıma böyle bir sıkıntıyla hala karşı karşıya. Yapılması gereken çok basit. Pik saatlerde ulaşım imkanlarının en üst seviyeye çıkması, vatandaşımızın mağdur edilmemesi ve en nihayetinde burada toplu taşıma araçları içerisindeki, salgının artmasını engelleyecek oranların İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan seviyelerde tutulması. Ama bu konuda bir yıldır maalesef başaramadığımız meselelerden bir tanesidir" dedi.