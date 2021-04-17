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    • 17.04.2021 10:50
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    son dakika! 17 Nisan ?

    ? ? Popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan mü? Twitter uygulamasında ve sitesinde erişimde sıkıntılar olduğu belirtiliyor. Peki Twitter çöktü mü?

    takvim.com.tr
    Twitter çöktü mü son dakika! 17 Nisan Twitter neden açılmıyor?

    Twitter çöktü mü? 17 Nisan Twitter çöktü mü neden açılmıyor? Sosyal medyanın popüler bir uygulaması olan Twitter'a erişimde sıkıntılar yaşandığı görülüyor. Twitter hesaplarına erişemeyen kişiler de Twitter çöktü mü sorusunun yanıtını merak ediyor.

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

    Mikro blog sitesi Twitter'a bir süre erişim sağlanamıyor. Twitter'a girmek isteyen pek çok kullanıcı giriş yapamadı. vPopüler sosyal medya platformu Twitter'da dün gece saatlerinde başlayan erişim sorunu devam ediyor.

    Bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşarken, giriş yapanlar da güncelleme problemi ile karşılaşıyor. Öte yandan, küresel çapta olabileceği tahmin edilen problemle ilgili yurt dışında da benzer sorun yaşanıyor.

    Twitter dün gece problemin giderilmeye çalışıldığına ilişkin açıklama yapmıştı.

    Şirketin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde: "Bazılarınız için Tweetler yüklenmiyor olabilir. Bir sorunu çözmek için çalışıyoruz ve yakında zaman çizelgesine geri döneceksiniz."

    Downdetector'e 40 bine yakın kullanıcı sosyal medya platformuyla ilgili sorunlar bildirdi. Şirket sorunun kaynağının ne olduğunu bildirmezken kısa sürede düzelteceklerini duyurdu.
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