Twitter çöktü mü son dakika! 17 Nisan Twitter neden açılmıyor?

Şirketin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde: "Bazılarınız için Tweetler yüklenmiyor olabilir. Bir sorunu çözmek için çalışıyoruz ve yakında zaman çizelgesine geri döneceksiniz."

Downdetector'e 40 bine yakın kullanıcı sosyal medya platformuyla ilgili sorunlar bildirdi. Şirket sorunun kaynağının ne olduğunu bildirmezken kısa sürede düzelteceklerini duyurdu.