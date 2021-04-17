15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'deki, eğitim, medya ve ticari kuruluşları kapatılan ve her türlü faaliyeti yasaklanan FETÖ, bu kurumlardan topladığı merkez payının yanında örgütün tüm organizasyonlarda çalışanlardan yaptığı kesintilerden ve esnaf yapılanmasından toplanan himmet yardımlarını da kaybedince ekonomik olarak toparlanamadı.
Türkiye'nin dışında, dünyanın dört bir yanından yıllarca düzenli toplanarak örgütün Pensilvanya'daki merkezine gönderilen himmet paralarının ve bir çeşit kurumlar vergisi gibi toplanan yüzde 15 paylarının eskisi gibi tedarik edilememesi, terör örgütünde baş gösteren yönetim sıkıntılarını da beraberinde getirdi.
17-25 Aralık süreciyle başlayıp darbe teşebbüsünün yapıldığı 2016'ya kadar uzanan süreçte ABD'de yaptığı faaliyetleri kısıtlama yoluna giden örgüt, söz konusu dönemde, New Jersey'deki Ebru TV ismiyle İngilizce yayın yapan televizyonun da ekranını karartmak zorunda kalmıştı.
ABD'de 2011'den sonra günlük dağıtımını bırakarak haftalığa dönen ve 2012'den itibaren baskıya tamamen son veren örgütün gazetesi Zaman ise daha sonraki süreçte internet yayınına bile son vermişti.
TÜRKÇE OLİMPİYATLARI ADINDAN "TÜRKÇE" KELİMESİNİ ÇIKARDI
FETÖ'nün Türk toplumunun milli duygularını sömürmek için düzenlediği faaliyetlerden biri olan ve yıllardır kesintisiz yapılan Türkçe Olimpiyatları'nın çoğu, 17-25 Aralık sonrası iptal edilerek Teksas ve New York gibi bazı merkezlerde devam etti. Aynı süreçte adından "Türkçe" ifadesi çıkarılan organizasyonların "Uluslararası Dil ve Kültür Festivali" şeklinde adlandırılması dikkati çekti.
Türk şirketlerinden destek alamayan örgüt, olimpiyatların adından sadece Türkçe ifadesini çıkarmakla kalmayıp, içeriğini de daha kozmopolit bir yapıya dönüştürerek Türk kimliğinden uzaklaşırdı.
En son 2019'da yapılan festivalin 2 ana sponsorundan birinin FETÖ'nün ABD'deki ekran yüzü basketbolcu Enes Kanter'in kurduğu Enes Kanter Foundation ve ikincisinin de bir diğer FETÖ'cü şirket olması da dikkatlerden kaçmadı.
"MUAVENET" PROJESİ TUTMADI
Büyük firma sponsorları ve iş adamlarının desteğini kaybeden örgüt, darbe sonrası işini kaybeden üyeleri için FETÖ'nün Pensilvanya'daki merkezinden idare edilmek üzere "Muavenet" adı altında yardım sandığı oluşturarak kendi tabanı ve kurumlarından elde ettiği gelirleri artırma çabasına girdi.