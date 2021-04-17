Türkiye'nin dışında, dünyanın dört bir yanından yıllarca düzenli toplanarak örgütün Pensilvanya'daki merkezine gönderilen himmet paralarının ve bir çeşit kurumlar vergisi gibi toplanan yüzde 15 paylarının eskisi gibi tedarik edilememesi, terör örgütünde baş gösteren yönetim sıkıntılarını da beraberinde getirdi.

17-25 Aralık süreciyle başlayıp darbe teşebbüsünün yapıldığı 2016'ya kadar uzanan süreçte ABD'de yaptığı faaliyetleri kısıtlama yoluna giden örgüt, söz konusu dönemde, New Jersey'deki Ebru TV ismiyle İngilizce yayın yapan televizyonun da ekranını karartmak zorunda kalmıştı.

ABD'de 2011'den sonra günlük dağıtımını bırakarak haftalığa dönen ve 2012'den itibaren baskıya tamamen son veren örgütün gazetesi Zaman ise daha sonraki süreçte internet yayınına bile son vermişti.

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