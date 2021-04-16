Büyükşehirlerdeki köyler için yeni düzenleme! Vergilerden muaf olacaklar

Büyükşehir Yasası ile büyükşehir-erdeki köylerin mahalleye dönüşmesi sonrasında, vatandaşlar tarım ve hayvancılıkta büyük sıkıntı yaşadı. Şikayetlerin artması sonrası büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliği yapısının korunması kararı alınarak yasa değişikliği yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu yerlerin tespiti, uygulanacak muafiyet ve indirimleri düzenlemek üzere Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğini hazırladı.
SU VE KANALİZASYON
Buna göre kırsal mahalle, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde olup 1984 yılı ve sonrasında köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen mahallelerden tespit edilecek.
Kırsal mahalle tespit edilmesi için kırsal yerleşim özelliğinin devam etmemesi, şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu, belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az birine erişebilme imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması, yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi, gelişme alanları içinde olup olmaması gibi kriterler dikkate alınacak.