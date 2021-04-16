Büyükşehirlerdeki köyler için yeni düzenleme! Vergilerden muaf olacaklar

İşyerleri için de bu oran yüzde 50'yi geçemeyecek. Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisi ile bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan da muaf olacak.