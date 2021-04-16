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    • 16.04.2021 10:03
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    SON DAKİKA: CHP'nin "128 milyar dolar" provokasyonuna karşı ekonomi dersi: Merkez bankalarının varlıkları buharlaşmaz

    Son dakika haberi! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve bazı milletvekillerinin provokatif şekilde yönelttiği 'Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolar nerede?' sorusuna yanıt verdi. Yılmaz, "Merkez bankalarının varlıkları buharlaşmaz. Bir varlık, bir nitelikten başka bir niteliğe dönüşür. Dolarken TL olur, TL iken altın olur, başka bir şeye dönüşür. Bu dönüşüm esnasındaki değerleri sorgulayabilir, tartışabilirsiniz ama varlıklar buharlaşmaz." dedi.

    AA
    Meclis'te CHP'lilere ekonomi dersi!

    Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, dünyanın yüzde 3,5-4 küçüldüğü bir ortamda, yılda yüzde 1,8'lik büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek "G20'de Çin ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biriyiz. Bunları, bu alınan tedbirler doğurdu. Her şeyin bir bedeli var. Cari açık verdik, turizmimiz pandemide çok ciddi bir darbe yedi. Özel sektörümüz dış dünyaya olan borçlarını ödediler, azalttılar. Çok sayıda faktörü alt alta koyduğunuzda Merkez Bankamızın yaptığı çalışmayı anlamamız mümkün." dedi.


    CHP'LİLERİN "128 MİLYAR DOLAR NEREDE?" PROVOKASYONUNA EKONOMİ DERSİ
    Yılmaz, Genel Kurulda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı milletvekillerinin yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi.

    Merkez bankalarının kar amaçlı olmadığına, ülkenin makroekonomik fiyat istikrarını korumaya ve bununla çelişmeyecek şekilde kalkınmasını desteklemeye dönük yapılar olduğuna işaret eden Yılmaz, merkez bankalarının salgın nedeniyle ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankaları dikkate alındığında 7 trilyon dolarlık bir genişleme yaşandığını söyledi. Yılmaz, "Bu üç merkez bankasının yaptığı tarihte görülmemiş ölçekte bir genişlemedir. Merkez bankaları pandemi şartlarında tarihte görülmemiş birtakım eylemlerde bulunmuşlardır. Bunu da ekonomilerinin sıhhati ve geleceği açısından yapmışlardır. Bizim Merkez Bankamız da içinde bulunduğumuz şartları dikkate alarak birtakım tedbirler almıştır." diye konuştu.

    Türkiye'nin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğüne işaret eden Yılmaz, "Bu kendiliğinden olmadı. Dünyanın yüzde 3,5-4 küçüldüğü bir ortamda, yılda yüzde 1,8'lik büyüyen bir ekonomimiz var, G20'de Çin ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biriyiz. Bunları, bu alınan tedbirler doğurdu. Her şeyin bir bedeli var. Cari açık verdik, turizmimiz pandemide çok ciddi bir darbe yedi. Özel sektörümüz dış dünyaya olan borçlarını ödediler, azalttılar. Çok sayıda faktörü alt alta koyduğunuzda Merkez Bankamızın yaptığı çalışmayı anlamamız mümkün." değerlendirmelerinde bulundu.

    "MERKEZ BANKALARININ VARLIKLARI BUHARLAŞMAZ"
    Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervinin buharlaştığı" yönünde bir algı yaratılmaya çalışıldığını da ifade ederek şunları kaydetti:

        "Merkez bankalarının varlıkları buharlaşmaz. Bir varlık, bir nitelikten başka bir niteliğe dönüşür. Dolarken TL olur, TL iken altın olur, başka bir şeye dönüşür. Bu dönüşüm esnasındaki değerleri sorgulayabilir, tartışabilirsiniz ama varlıklar buharlaşmaz. Bir varlıktan diğer bir varlığa dönüşür. Ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde merkez bankaları bu kararları alırlar ve uygularlar. Siyaset yapmak istiyorsunuz, bir algı oluşturmak istiyorsunuz anlıyorum. Ama konumuzla ilgisi yok. Merkez bankalarının elbette normal zamanlardaki politikaları farklıdır, bu tür olağanüstü şartlarda uyguladıkları politikalar apayrıdır. Dünyada da bu görülmüştür, bizim merkez bankacılık uygulamamızda da bunlar yaşanmıştır. Temenni ederiz ki bu dönem dünyada da bizde de atlatılsın. Gerek aşılamayla gerek diğer tedbirlerle farklı bir döneme geçtiğimiz zaman Merkez Bankamız da yeni dönemin şartlarına göre politikalarını elbette güncelleyecektir."

        Öte yandan Yılmaz, kanun teklifiyle oranında artış öngörülen kurumlar vergisinin, isimlerini sıraladığı birçok ülkede yüzde 25 ve üzerinde olduğunu anlattı. Cevdet Yılmaz, salgın döneminde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 1 milyon 48 bin kişi için 5,6 milyar lira işsizlik ödeneği, 2,5 milyon kişiye 10,2 milyar lira nakdi ücret desteği, 3,8 milyon kişiye 31,6 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 3,2 milyon kişiye 3,9 milyar lira normalleşme desteği verildiğini, toplam 51,4 milyar liralık destek sağlandığını da bildirdi.

        OTEL ODASINDAKİ IMF GÖRÜŞMESİNİN ÜRÜNÜ
        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yıllarca asıl gündeminden uzaklaştırılıp yapay gündemlerle meşgul edilen Türkiye'nin, yine sanal bir gündemle karşı karşıya olduğunu belirtti.

        CHP ve İYİ Parti'nin son günlerde dile getirdiği '128 milyar dolar' söyleminin, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya dönük, temeli olmayan yalan ve algı operasyonu olduğunu belirten Akbaşoğlu, bu söylemin, otel odasında yapılan IMF görüşmesinin ürünü olduğunu kaydetti.

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