SON DAKİKA: CHP'nin "128 milyar dolar" provokasyonuna karşı ekonomi dersi: Merkez bankalarının varlıkları buharlaşmaz

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, dünyanın yüzde 3,5-4 küçüldüğü bir ortamda, yılda yüzde 1,8'lik büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek "G20'de Çin ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biriyiz. Bunları, bu alınan tedbirler doğurdu. Her şeyin bir bedeli var. Cari açık verdik, turizmimiz pandemide çok ciddi bir darbe yedi. Özel sektörümüz dış dünyaya olan borçlarını ödediler, azalttılar. Çok sayıda faktörü alt alta koyduğunuzda Merkez Bankamızın yaptığı çalışmayı anlamamız mümkün." dedi.
CHP'LİLERİN "128 MİLYAR DOLAR NEREDE?" PROVOKASYONUNA EKONOMİ DERSİ
Yılmaz, Genel Kurulda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı milletvekillerinin yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi.
Merkez bankalarının kar amaçlı olmadığına, ülkenin makroekonomik fiyat istikrarını korumaya ve bununla çelişmeyecek şekilde kalkınmasını desteklemeye dönük yapılar olduğuna işaret eden Yılmaz, merkez bankalarının salgın nedeniyle ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankaları dikkate alındığında 7 trilyon dolarlık bir genişleme yaşandığını söyledi. Yılmaz, "Bu üç merkez bankasının yaptığı tarihte görülmemiş ölçekte bir genişlemedir. Merkez bankaları pandemi şartlarında tarihte görülmemiş birtakım eylemlerde bulunmuşlardır. Bunu da ekonomilerinin sıhhati ve geleceği açısından yapmışlardır. Bizim Merkez Bankamız da içinde bulunduğumuz şartları dikkate alarak birtakım tedbirler almıştır." diye konuştu.
Türkiye'nin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğüne işaret eden Yılmaz, "Bu kendiliğinden olmadı. Dünyanın yüzde 3,5-4 küçüldüğü bir ortamda, yılda yüzde 1,8'lik büyüyen bir ekonomimiz var, G20'de Çin ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biriyiz. Bunları, bu alınan tedbirler doğurdu. Her şeyin bir bedeli var. Cari açık verdik, turizmimiz pandemide çok ciddi bir darbe yedi. Özel sektörümüz dış dünyaya olan borçlarını ödediler, azalttılar. Çok sayıda faktörü alt alta koyduğunuzda Merkez Bankamızın yaptığı çalışmayı anlamamız mümkün." değerlendirmelerinde bulundu.
"MERKEZ BANKALARININ VARLIKLARI BUHARLAŞMAZ"
Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervinin buharlaştığı" yönünde bir algı yaratılmaya çalışıldığını da ifade ederek şunları kaydetti: