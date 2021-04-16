SON DAKİKA: CHP'nin "128 milyar dolar" provokasyonuna karşı ekonomi dersi: Merkez bankalarının varlıkları buharlaşmaz

Türkiye'nin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğüne işaret eden Yılmaz, "Bu kendiliğinden olmadı. Dünyanın yüzde 3,5-4 küçüldüğü bir ortamda, yılda yüzde 1,8'lik büyüyen bir ekonomimiz var, G20'de Çin ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biriyiz. Bunları, bu alınan tedbirler doğurdu. Her şeyin bir bedeli var. Cari açık verdik, turizmimiz pandemide çok ciddi bir darbe yedi. Özel sektörümüz dış dünyaya olan borçlarını ödediler, azalttılar. Çok sayıda faktörü alt alta koyduğunuzda Merkez Bankamızın yaptığı çalışmayı anlamamız mümkün." değerlendirmelerinde bulundu.

"MERKEZ BANKALARININ VARLIKLARI BUHARLAŞMAZ"

Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervinin buharlaştığı" yönünde bir algı yaratılmaya çalışıldığını da ifade ederek şunları kaydetti: