Taksim'de yapımı devam eden cami inşaatında sona gelindi. Yüzde 99'u tamamlanan Taksim Camisinin Ramazan ayının son Cuma günü ibadete açılacağı kaydedildi. Cami'yi gezip inceleme yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yıllardır beklenen Taksim Camisinin tamamlandığını hasının serilmesinden sonra Ramazanın son Çuma gününde ilk namazı kılacaklarını kaydetti.
43 YILLIK HAYALİN YÜZDE 99'U TAMAMLANDI
Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan 43 yıldır hayali kurulan Taksim cami inşaatında yüzde 99'u tamamlanarak sona yaklaşıldı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Cami inşaatında çalışmalarında sona gelindi. 61 metre yüksekliğindeki 2 minaresiyle Taksim'de yükselen camii 2 bin 482 metrekarelik alanda yükseldi. Yüzde 99'u tamamlanan Taksim Camisinde alt katında 5 katlı otopark ve salonlarda tamamlandı.
TAKSİM CAMİİ RAMAZAN AYININ SON CUMASINDA İBADETE AÇILACAK
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız İnşaası devam eden Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu. Yıldız Taksim Camii'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile Ramazan ayının son Cumasında ibadete açılacağını ilk namazının kılınacağını söyledi.