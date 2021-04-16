TAKSİM CAMİİ'NDE SON ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Teknik olarak yapılan çalışmalarla ilgili alınan bilgiye göre , "Zemin kat ve 1.kat namaz alanlarının duvar , kolon ve tavan, kubbe iç yüzeyleri; doğal taş kaplama, modüler prekast panellerdir ve projelerimiz dahilinde yapımına Başlandı. Zemin katta prekast ve pencere montaj çalışması ve Ana Kubbe montajlarına geçildi.

Ahşap kaplama, tavan ve duvar kaplamaları; imalat hazırlık sürecindeki. sahada alt ana taşıyıcı çelik konstrüksiyonları tamamlandı. Zeminkat namaz alanı halı altı tozumaz yüzeyli kaplama betonu yapıldı. Dış cephe kaplama işi komple tamamlandı, Otoparklar da tavan boyaları yapıldı duvar sıvaları yapıldı, otopark taban epoksy yuzey kaplama altı özel yüzeyli beton dökümü tamalandı Dış pezaş çalışmaları devam ediyor" denildi.