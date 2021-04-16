FETÖ'nün kumpasçı hakimleri hakkında flaş karar! Yeniden tahliye edildiler

Selam Tevhid kumpasında yasadışı dinleme kararları veren 55 eski hâkim ve savcının yargılandığı davada tuhaf gelişmeler yaşanıyor. İlk derece mahkemesi sıfatıyla yargılamayı yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, savcının ağırlaştırılmış müebbet hapislerini istediği sanıklardan Bülent Kınay, Hikmet Şen ve Fatih Mehmet Uslu'yu geçen 10 Mart'ta tahliye etmişti. İtiraz üzerine Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 3 sanığın yeniden tutuklanmasına karar vermişti. Aradan bir ay geçmeden, 7 Nisan'da, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin aynı sanıklarla ilgili ikinci kez, aynı gerekçelerle tahliye kararı verdiği ortaya çıktı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, bu tahliye kararına itiraz etti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, savcının itirazını reddedip itirazla ilgili kesin kararı vermesi için dosyayı bir kez daha Yargıtay 19. Ceza Dairesi'ne gönderdi.



Sabah'ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, 22 Ekim 2020'de açıkladığı mütalaasında, Kınay, Uslu ve Şen'in aralarında olduğu 24 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "FETÖ üyeliğinden" 7.5 yıldan 15 yıla kadar, "görevi kötüye kullanma" suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Haklarında ağır cezalar öngörülen sanıklarla ilgili nihai hüküm verilmeden tahliye kararı alınmasına müşteki avukatları da itiraz etmişti.



5 yıldır süren yargılamada sanıkların son savunmaları alınıyor. Bir sonraki duruşma 27 Nisan'a ertelenirken, önümüzdeki aylarda davanın karara bağlanması bekleniyor.