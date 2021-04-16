Adana'da komşusuna iftara giden karısına dehşeti yaşatmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Mezar açıp...

GENÇ KIZ, DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Olayın yaşandığı gün iftar için komşularında olduklarını, Coşkun'un saldırdığı anlarda korkup, kardeşini de alarak kendisini odaya kapattığını anlatan A.FJ. ise şöyle konuştu:

"İftar için komşumuzun evine gittik. Adam birden komşumuzun evine girdi. Ben de korkudan kardeşimi aldım, kendimi odaya kapadım çocuğu alacak bir şey yapacak diye. Ondan sonra annemi ölümüne dövdü. Yerden yere vuruşunu gördüm, sonra çocuğun psikolojisi etkilenmesin diye içeri kaçtım. Sonra polisi aradık, geldiler. Ondan sonra ben kardeşimle çıktım. Annemin kanlar içinde halini gördüm. Bu adam ilk yaptığı, değil son yaptığı da olmayacak. Daha önce bundan daha beterini de yaptı ama bu en sonuncusunu öldürme niyetli yaptı. Daha önce de çok tehdit ediyordu. Buraya mezar kazdı, annemi diri diri gömmek için. Benim için çok kötü bir an oldu. Umarım son bulur."