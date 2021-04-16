Cumartesi Pazar hafta sonu marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Market saatleri değişti mi?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

Şehirlerin önemli cadde, bulvar ve meydanları, toplu ulaşım noktaları ile market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi işyerlerinin çevresinde denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.