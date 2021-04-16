Cumartesi Pazar hafta sonu marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Market saatleri değişti mi?

Cumartesi Pazar market saatleri değişti mi? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 17-18 Nisan hafta sonu günlerinde market çalışma saatlerinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Hafta içi market çalışma saatleri değişti ve bu nedenle hafta sonunda da değişiklik olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, 17-18 Nisan hafta sonu marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
Hafta sonları cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.
Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
"65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.
Şehirlerin önemli cadde, bulvar ve meydanları, toplu ulaşım noktaları ile market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi işyerlerinin çevresinde denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.