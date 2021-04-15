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    • 15.04.2021 19:09
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    Son dakika! Dışişleri Bakanı 'da! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

    Gelen son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı ile Yunan mevkidaşı ortak açıklamalarda bulunuyor.

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    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı ile Yunan mevkidaşı ortak açıklamalarda bulunuyor.

    Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

    Bugün gerçekleştirme konusunda gösterdiği anlayış için Niko'ya çok teşekkür ediyorum. Türkiye arasında diyalog kanallarının canlandırılmasın olumlu buluyoruz.

    Atina'da da hem 62. istişareyi hem de iki bakanlık arasında siyasi istişareler toplantısı gerçekleştirdik.

    Bu toplantıları son derece samimi bir atmosferde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyorum. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. 3. taraflar üzerinden çözüm aramak doğru bir yaklaşım değildir.

    KRİTİK DOĞU AKDENİZ MESAJI

    Evet, Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Doğu Akdeniz bağlamındaysa biz Türkiye olarak hakça paylaşımdan yana olduk. Ay sonunda Cenevre'de Kıbrıs konulu gayriresmi 5 + BM toplantısı gerçekleşecek. Bu Türkiye olarak bizim teklifimizdi.

    Bugün Niko'yla da ay sonunda Cenevre'de buluşmak üzere teyitleştik. Herkesin bu toplantıya açık fikirlerle gelmesi önemli. Ticari ve ekonomik ilişkilerimize iki komşu ülke olarak önem veriyoruz.

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    Haberler Güncel Son dakika! Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara'da! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar