Şentop şöyle devam etti:

"Parti genel başkanlığı, milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevlerinde ülkemize ve milletimize hizmet eden merhum Akbulut, ömrünün son zamanlarında dahi hizmetten geri durmamış, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunda ülkesi ve milleti için çalışmaya devam etmiştir. Siyasetin zorlu çarkları arasında mütevazı, dürüst, sükunet içinde ve nezaketli kişiliğinden bir şey kaybetmeden ayakta kalabilmeyi başaran ve ömrü boyunca bundan taviz vermeyen merhum Akbulut, hafızalarımızda ve hatıralarımızda böyle yaşamaya devam edecektir."