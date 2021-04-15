Eski Başbakan ve TBMM Başkanlarından Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlanıyor. Akbulut'un cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenazeye Başkan Erdoğan da katıldı.
RABBİM CENETİYLE, CEMALİYLE MÜŞERREF KILSIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törene katılırken kısa bir konuşma yaptı. Akbulut'a rahmet dileyen Erdoğan "Başarılı çalışmalarıyla anılacak Yıldırım Akbulut beye rahmet diliyor, yakınlarına milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim cenetiyle, cemaliyle müşerref kılsın" dedi.
MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENDİ
TBMM Şeref merdivenlerinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM eski başkanları, eski bakanlar ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve diğer yetkililer katıldı. Yıldırım Akbulut'un özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende daha sonra protokol konuşmaları yapıldı.
TBMM Başkanı Şentop, uzun devlet ve siyaset hayatında birçok önemli ve en üst düzeyde görevler ifa eden, ülkemize değerli hizmetlerde bulunan merhum Yıldırım Akbulut'a Cenab-ı Hak'tan rahmet ve mağfiret diledi.