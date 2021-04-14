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    • 14.04.2021 18:18
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    MHP Genel Başkanı 'den için başsağlığı mesajı

    (MHP) Genel Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden  ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

    Bahçeli'den Akbulut için başsağlığı mesajı

    MHP Genel Başkanı , ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

    "VEFATINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"
    Devlet Bahçeli, "Türk devlet ve siyaset hayatımızın mümtaz isimlerinden birisi olan, yakın siyasi tarihimizde Genel Başkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerini üstlenen, dürüst ve dengeli mizacı ile bilinen Sayın Yıldırım Akbulut'un vefatından büyük üzüntü duydum" ifadelerini kullandı.

    Bahçeli, "Ebediyete irtihalinden evvel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini de yürüten merhum Yıldırım Akbulut'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, siyaset camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

    İşte Bahçeli'nin o paylaşım;


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