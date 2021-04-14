MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yıldırım Akbulut ile ilgili taziye mesajı yayımladı.



"VEFATINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Devlet Bahçeli, "Türk devlet ve siyaset hayatımızın mümtaz isimlerinden birisi olan, yakın siyasi tarihimizde Anavatan Partisi Genel Başkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerini üstlenen, dürüst ve dengeli mizacı ile bilinen Sayın Yıldırım Akbulut'un vefatından büyük üzüntü duydum" ifadelerini kullandı.



Bahçeli, "Ebediyete irtihalinden evvel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini de yürüten merhum Yıldırım Akbulut'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, siyaset camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

İşte Bahçeli'nin o paylaşım;





