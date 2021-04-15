Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.04.2021 13:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2021 13:18
    ABONE OL

    ne zaman açıklanacak? MSB 2021 açıklandı mı?

    2021 Mayıs ayı açıklandı mı? ? Mayıs ayında askere gidecek vatandaşlar askerlik yerlerini sorguluyor. E-Devlet üzerinden açıklanan askerlik yerlerine göre birlik yeri ve tarihi belli oluyor. Peki, 2021 ne zaman açıklanacak? İşte hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2021 Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı?

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2021 Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik hizmetlerini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Açıklamanın ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Askere gideceğiniz yeri ve tarihleri E-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranından da öğrenebiliyorsunuz. Peki Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

    ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

    Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

    E-DEVLET CELP YERLERİ SORGULAMA

    Askerlik işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünden "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu" ifadesini sorgulatarak askerlik bilgilerine ulaşabiliyorlar.

    ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

    Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.

        Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

        Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2021 Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı?