Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2021 Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik hizmetlerini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Açıklamanın ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Askere gideceğiniz yeri ve tarihleri E-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranından da öğrenebiliyorsunuz. Peki Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
E-DEVLET CELP YERLERİ SORGULAMA
Askerlik işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünden "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu" ifadesini sorgulatarak askerlik bilgilerine ulaşabiliyorlar.
ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER
Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.