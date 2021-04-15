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    • 15.04.2021 11:45
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı 'dan o iddialara net cevap: Aşının israfı söz konusu değil

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı , "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

    DHA
    Aşının israfı söz konusu değil

    Sağlık Bakanı , ''Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' dedi.

    Aşının israfı söz konusu değil

    Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır.



    AŞININ İSRAFI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
    Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara net cevap: Aşının israfı söz konusu değil