Özel araçla seyahat yasak mı? Hafta içi özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı serbest mi?

Özel araçla seyahat yasak mı? Hafta içi özel araçlarıyla şehirler arası seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar özel arçala şehirler arası seyahat yasak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Kısıtlama saatlerinde ve kısıtlama dışında kalan saatlerde seyahatin nasıl olduğuna ilişkin bilgilendirme mesajı İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAK MI?
İçişleri Bakanlığı konu hakkında şu açıklamada bulundu:
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.
Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.