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    • 15.04.2021 11:22
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    yasak mı? Hafta içi özel araçla yasak mı serbest mi?

    Hafta içi özel araçla yasak mı? yasak mı? Özel araçla seyahat etmek isteyen vatandaşlar seyahat etmenin yasak olup olmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bilgilendirme geldi. İşte özel araçla seyahatle ilgili merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Özel araçla seyahat yasak mı? Hafta içi özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı serbest mi?

    Özel araçla seyahat yasak mı? Hafta içi özel araçlarıyla şehirler arası seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar özel arçala şehirler arası seyahat yasak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Kısıtlama saatlerinde ve kısıtlama dışında kalan saatlerde seyahatin nasıl olduğuna ilişkin bilgilendirme mesajı İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

    ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAK MI?

    İçişleri Bakanlığı konu hakkında şu açıklamada bulundu:

    Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.

    Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ SEYAHAT KISITLAMASI

        3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

        3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

        3.2- Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

        ▪ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
        ▪ Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),
        ▪ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
        ▪ ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
        ▪ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
        ▪ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
        ▪ Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

        Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

        3.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
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