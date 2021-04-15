2. Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşların kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmeyecek.

3. Bu kapsamda tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonları başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) denetimler gerçekleştirilecek.