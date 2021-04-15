İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede kısmi kapanma kararı alındığı ve buna yönelik yeni tedbirler uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Salgınla mücadele alınan tedbirler kadar bu tedbirlerin denetlenmesinin de sonuç açısından önemli olduğu vurgulandı.
Ülke geneline gönderilen genelgede kısmi kapanma sürecinde gerçekleşecek denetimlerle ilgili şu hususlar belirtildi:
1. Denetimlerin odak noktası, sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, konaklama tesislerine dair tedbirler ve işyerlerinin açılış-kapanış saatlerine uyulması hususları oluşturacak.
2. Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşların kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmeyecek.
3. Bu kapsamda tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonları başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) denetimler gerçekleştirilecek.
4. Geniş katılımlı denetimlerin hazırlıklarına 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren başlanılacak ve en üst seviyede personelin katılımıyla 17-18 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde ilk uygulaması yapılacak şekilde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri gerçekleştirilecek. 17-18 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.
5. Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine yönelik denetim faaliyetlerinde;
5.1- Şehirlerin önemli cadde, bulvar ve meydanları, toplu ulaşım noktaları ile market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi işyerlerinin çevresinde denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.
5.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişiler tek tek durdurularak kontrol edilecek ve sokağa çıkma kısıtlamasından herhangi bir muafiyetinin bulunup bulunmadığı, kişinin bulunduğu yerin/zamanın muafiyetin nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumluluğu kontrol edilecek.
5.3- Sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancılara tanınan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetinin kapsam dışındaki diğer yabancılar tarafından kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek.