Kadir Gecesi 2021 ne zaman? Diyanet'e göre Kadir Gecesi'nde neler yapılmalı? Faziletleri nedir? Sorularının yanıtları arama motorları tarafından merakla sorgulanır oldu. Fazileti bol olan Kadir Gecesi'ne yılda bir kez kavuşulur ve çok iyi değerlendirmek gerekir. Peki On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır?
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2021?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 8 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek.
KADİR GECESİ İBADETLER NELERDİR?
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
2- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)
3- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
5- Az da olsa İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.