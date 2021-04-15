Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman, bazı koronavirüs hastalarında pıhtı atmasına bağlı unutkanlık belirtilerinin başladığını söyledi.
Erayman, ''Covid-19 hastalığında 'tromboembolik' dediğimiz, pıhtı atması diye tabir edilen olaylar gelişiyor. Bilimsel olarak sonuçlarını görmek gerekiyor; fakat koronavirüs hastaları unutkanlık yaşadıklarını belirtiyor" dedi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman, son dönemlerde beklenmedik şekilde vaka artışları olmaya başladığını belirtti.