Aşı sırası gelen herkes mutlaka aşı olmalı. Bizi süreçten çıkartıp hayata tutacak önemli adım aşıdır. Toplumda hasta olmayan gruplarda gençler de var. Artık hastalanacak kimse kalmazsa erişkinlerde, genç ve çocuk yaş grupları bundan etkilenecektir. Kalabalık ortam Covid-19 için en etkin ortamdır, en sevmediği de aşıyla oluşacak antikorlardır" dedi.