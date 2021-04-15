Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Sakarya, Ordu ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü adına El-Bab'da sözde eğitim sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen sahte Suriye kimlikli Suudi Arabistan uyruklu M.S.H.A. ile Irak uyruklu M.Ş, Suriye uyruklular M.E.E.S. ve E.E. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.