Zanlılara ait el konulan materyaller üzerinde yapılan incelemede, örgüt faaliyetine ilişkin çok sayıda fotoğraf ve görüntü, sahte Suriye kimlikleri, çocuk ve hayvanlarla ilgili müstehcen görüntüler bulunduğu öğrenildi.

DEAŞ MENSUPLARINA BİAT YEMİNİ ETTİRDİĞİ BELİRLENDİ