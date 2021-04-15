Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. Koronavirüs belirtilerini kendisinde hisseden vatandaşlar test yaptırıyor ve sonucunu hastanelere gitmeden öğrenmek istiyor. Bu noktada arama motorları üzerinden sıklıkla Covid 19 test sonucu nasıl öğrenilir? E-nabız covid-19 test sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının cevapları araştırılıyor. Covid-19 test sonucunu e-Nabız uygulaması üzerinden öğrenebiliyorsunuz. İşte ayrıntılar…
E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
COVİD - 19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.