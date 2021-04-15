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    • 15.04.2021 11:31
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    'ndan vatandaşlara flaş dolandırıcılık uyarısı! Bu linke sakın tıklamayın!

    sosyal medya hesabından vatandaşlara flaş uyarılarda bulundu. Paylaşımda "Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız" ifadeleri kullanıldı.

    Bakanlıktan flaş dolandırıcılık uyarısı! Bu linke sakın tıklamayın!

    , dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Tablet dağıtımı için vatandaşlara SMS gönderen dolandırıcılar gönderdikleri linkle kişisel verileri ele geçiriyor.

    İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

    UYARI!
    Dolandırıcılık mağduru olmamak için "Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız" şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız.

    Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız.

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    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanlığı'ndan vatandaşlara flaş dolandırıcılık uyarısı! Bu linke sakın tıklamayın!