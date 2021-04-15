Esenyurt Akçaburgaz mahallesindeki derede tam bir çevre felaketi yaşanıyor. Buraya çevredeki fabrikalardan kimyasal sıvı akıtılıyor ve dere şu an mavi renkte akıyor.
A Haber canlı yayınında aktarılan bilgilere göre çevredeki fabrikalardan ne olduğu belli olmayan mavi renkli kimyasal sıvı akıtılıyor. Derede oluşan köpükler dikkat çekiyor.
Derede oluşan kimyasal sular önce Haramidere'ye sonra da denize dökülüyor. Söz konusu sorun, hem denizdeki canlıları hem de insan sağlığını büyük ölçüde tehdit ediyor.
HER GÜN FARKLI RENK
Çevredeki kanallardan dereye kimyasallar sebebiyle birçok farklı renkte atık akıyor.