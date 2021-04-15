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    • 15.04.2021 11:45
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    'da çevre katliamı! atıklarla zehir saçıyor

    ’taki yaşanan çevre felaketi adeta mide bulandıyor. Zehir saçan 'de atıklar nedeniyle dere her gün farklı renkte akıyor. Akıntının denize de dökülmesiyle hem deniz canlıları hem isnan sağlığı tehdit altında.

    Haramidere kimyasal atıklarla zehir saçıyor

    Esenyurt Akçaburgaz mahallesindeki derede tam bir çevre felaketi yaşanıyor. Buraya çevredeki fabrikalardan kimyasal sıvı akıtılıyor ve dere şu an mavi renkte akıyor.



    A Haber canlı yayınında aktarılan bilgilere göre çevredeki fabrikalardan ne olduğu belli olmayan mavi renkli kimyasal sıvı akıtılıyor. Derede oluşan köpükler dikkat çekiyor.



    Derede oluşan kimyasal sular önce Haramidere'ye sonra da denize dökülüyor. Söz konusu sorun, hem denizdeki canlıları hem de insan sağlığını büyük ölçüde tehdit ediyor.



    HER GÜN FARKLI RENK
    Çevredeki kanallardan dereye kimyasallar sebebiyle birçok farklı renkte atık akıyor.
        Haberler Güncel İstanbul'da çevre katliamı! Haramidere kimyasal atıklarla zehir saçıyor