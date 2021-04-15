Esenyurt Akçaburgaz mahallesindeki derede tam bir çevre felaketi yaşanıyor. Buraya çevredeki fabrikalardan kimyasal sıvı akıtılıyor ve dere şu an mavi renkte akıyor.





A Haber canlı yayınında aktarılan bilgilere göre çevredeki fabrikalardan ne olduğu belli olmayan mavi renkli kimyasal sıvı akıtılıyor. Derede oluşan köpükler dikkat çekiyor.