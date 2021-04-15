"Fİ OKULU" DİYE BİR OKUL YOK

Yaşanan skandallarla ilgili SABAH'a konuşan Esenyurt Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Gazanfer Karakaş, "Listedeki okullarla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmemizde 2020 yılında Esenyurt Belediyesi tarafından okullarda bakım onarım çalışması yapılmadığını ifade ettiler. Dolayısıyla 'yapıldı' denilen bakım onarımın yapılmadığı ortaya çıktı. İkincisi listede yazılı olan 'Fi Okulu' diye bir okul var mı diye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorduğumuzda böyle bir okulun ilçemizde olmadığı ifade edildi. Netice itibariyle olmayan okula yapılmayan bakım onarım faaliyet raporunda yapılmış şeklinde gösterilmiş durumda" dedi.



Gazanfer Karakaş

"TALATPAŞA CAMİİ" DİYE BİR CAMİ YOK

Esenyurt Belediyesi faaliyet raporunda Talatpaşa Camii'ne bakım onarım yapıldığı belirtiliyor. Gerçekte ise Esenyurt'ta Talatpaşa Camii diye bir caminin olmadığı ortaya çıktı. Esenyurt'ta Talatpaşa diye bir mahalle olduğu ve bu mahallede İmam Azam Camii bulunduğu öğrenildi. Ayrıca bu camiye bile bakım onarım çalışması yapılmadığı anlaşıldı.