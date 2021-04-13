Dolayısıyla 'yapıldı' denilen bakım onarımın yapılmadığı ortaya çıktı. İkincisi listede yazılı olan 'Fi Okulu' diye bir okul var mı diye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorduğumuzda böyle bir okulun ilçemizde olmadığı ifade edildi. Netice itibariyle olmayan okula yapılmayan bakım onarım faaliyet raporunda yapılmış şeklinde gösterilmiş durumda. Konu ile ilgili takipteyiz."