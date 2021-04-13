Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.04.2021 07:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2021 07:06
    ABONE OL

    sınavları ne zaman 2021? . dönem sınavları iptal mi edildi, ertelendi mi? Yeni sınav tarihi...

    (AÖL) sınavları ne zaman? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. AÖL 1. ve 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, okullarla ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Ardından MEB tarafından yazılı bir açıklama geldi. Alınan kararlar 15 Nisan'da uygulanmaya başlayacak. Bu noktada, için açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, . dönem sınavları iptal mi edildi, ertelendi mi? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Açık Lise sınavları ne zaman 2021? AÖL 3. dönem sınavları iptal mi edildi, ertelendi mi? Yeni sınav tarihi...

    2020-2021 Eğitim yılının AÖL sınavlarında ilk iki dönem tamamlandı. AÖL 1. ve 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, okullarla ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Ardından MEB tarafından yazılı bir açıklama geldi. Alınan kararlar 15 Nisan'da uygulanmaya başlayacak. Bu noktada, açık lise sınavları için açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman 2021? AÖL 3. dönem sınavları iptal mi edildi, ertelendi mi? İşte tüm detaylar!

    AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ NE ZAMAN? 2021

    2021 Yılının AÖL 3. Dönem sınavlarına yönelik henüz tarih açıklaması yapılmadı. AÖL 3.dönem sınavlarının Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Ancak koronavirüs nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.

    AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT TARİHLERİ

    2021 Yılının 3. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri için henüz bir duyuru yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

        AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI?

        AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl uygulanacağına yönelik henüz açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

        OKULLAR KAPANDI MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim konusunda Kabine'nin akabinde detayı paylaştı. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

        MEB ise yazı yayımladı. Bu çerçevede ilkokullarda, ortaokullarda (8. sınıflar hariç) ve liselerde (12. sınıflar hariç) tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Açık Lise sınavları ne zaman 2021? AÖL 3. dönem sınavları iptal mi edildi, ertelendi mi? Yeni sınav tarihi...