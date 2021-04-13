Açık Lise sınavları ne zaman 2021? AÖL 3. dönem sınavları iptal mi edildi, ertelendi mi? Yeni sınav tarihi...

2020-2021 Eğitim yılının AÖL sınavlarında ilk iki dönem tamamlandı. AÖL 1. ve 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, okullarla ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Ardından MEB tarafından yazılı bir açıklama geldi. Alınan kararlar 15 Nisan'da uygulanmaya başlayacak. Bu noktada, açık lise sınavları için açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman 2021? AÖL 3. dönem sınavları iptal mi edildi, ertelendi mi? İşte tüm detaylar!
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ NE ZAMAN? 2021
2021 Yılının AÖL 3. Dönem sınavlarına yönelik henüz tarih açıklaması yapılmadı. AÖL 3.dönem sınavlarının Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Ancak koronavirüs nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT TARİHLERİ
2021 Yılının 3. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri için henüz bir duyuru yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.