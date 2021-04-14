Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlama kararları alındı. En çok merak edilen konular arasında 20 yaş altı gençler için kısıtlama kararlarıydı. Peki, Toplu taşıma yasağı başladı mı? 18 yaş altı minibüse, otobüse, metroya binebilir mi? 65 yaş toplu taşıma yasağı var mı? İşte konuya ilişkin tüm detayalr!
TOPLU TAŞIMA YASAĞI BAŞLADI MI?
20 yaş altı çocuk ve gençler için ek bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmedi. Bu yaş grubundakiler, mevcut izin saatlerinde sokağa çıkabilecekler.
Öte yandan 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden başladı.
BAKANLIKTAN GENELGE YAYINLANDI
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi. Genelgede toplu taşıma kullanımı ile ilgili şu ifadeler ver verildi;