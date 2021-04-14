Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.04.2021 18:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2021 18:22
    ABONE OL

    Kısmi kapanmadan önce 'da son durum! Trafik yoğunluğu var mı?

    'da kısmi kapanma kapsamında saat 19.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hem trafikte hem de market ve fırınlarda hareketlilik yaşandı. Elde edilen verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.45 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü. İşte detaylar...

    Kısmi kapanmadan önce İstanbul'da son durum!

    "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 'da hem trafikte hem de market ve fırınlarda hareketlilik yaşandı.

    Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.45 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.

    ve yakalarında ramazan öncesine göre azalmış olsa da ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. 'nden kaynaklanan trafik yoğunluğu, 'na kadar devam etti.

    Kent genelinde çeşitli sebeplerle evlerinin dışında olan vatandaşlar saat 19.00'da başlayarak saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde son alışverişlerini yapıp evlerine dönme telaşını yaşadı. Vatandaşlar market ve fırınlarda yoğunluk oluştururken, metrobüs ve otobüs duraklarında da hareketlilik gözlendi.

    Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anonslar yaparak uyardı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kısmi kapanmadan önce İstanbul'da son durum! Trafik yoğunluğu var mı?