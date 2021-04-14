Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs tedbirlerini ve ülkedeki son durumu görüşmek için bir araya geldi. abine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." demişti. Seyahat kısıtlamasının ardından vatandaşlar tarafından, uçak bileti olan yolcuların yasaktan muaf tutulup tutulmayacağını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan son dakika açıklama geldi. Peki, Uçak bileti olanlar yasaktan muaf mı? Seyahat belgesi nasıl alınır? İşte alınan yeni tedbirlere ilişkin tüm detaylar!