Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs tedbirlerini ve ülkedeki son durumu görüşmek için bir araya geldi. abine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." demişti. Seyahat kısıtlamasının ardından vatandaşlar tarafından, uçak bileti olan yolcuların yasaktan muaf tutulup tutulmayacağını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan son dakika açıklama geldi. Peki, Uçak bileti olanlar yasaktan muaf mı? Seyahat belgesi nasıl alınır? İşte alınan yeni tedbirlere ilişkin tüm detaylar!
UÇAK BİLETİ OLANLAR YASAKTAN MUAF MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından 2 haftalık kısmi kapanma sürecine girileceğini duyurdu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Seyahat kısıtlamasının da gelmesinin ardından "uçuşlar gerçekleştirilecek mi?" sorusu merak edilirken THY'den açıklama geldi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; Sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." ifadelerine yer verdi.
Yolcuların kafa karışıklığı üzerine THY'den "Seyahat belgesi" açıklaması geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Merhaba, 13 Nisan 2021 itibarıyla geçerli olan hafta içi saat 19:00 ile 05:00 arası ve hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarından, uçuş gerçekleştirecek tüm yolcularımız muaf tutulacaktır."