Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.04.2021 10:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2021 10:15
    ABONE OL

    Uçak bileti olan yolcular yasaktan muaf mı? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? 'den ilk açıklama geldi!

    ? Sorusu alınan tedbirlerle yeniden gündeme geldi. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." demişti. Seyahat kısıtlamasının ardından vatandaşlar tarafından, uçak bileti olan yolcuların yasaktan muaf tutulup tutulmayacağını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili 'ndan son dakika açıklama geldi. Peki, Uçak bileti olanlar yasaktan muaf mı? ? İşte alınan yeni tedbirlere ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Uçak bileti olan yolcular yasaktan muaf mı?

    Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs tedbirlerini ve ülkedeki son durumu görüşmek için bir araya geldi. abine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." demişti. Seyahat kısıtlamasının ardından vatandaşlar tarafından, uçak bileti olan yolcuların yasaktan muaf tutulup tutulmayacağını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan son dakika açıklama geldi. Peki, Uçak bileti olanlar yasaktan muaf mı? Seyahat belgesi nasıl alınır? İşte alınan yeni tedbirlere ilişkin tüm detaylar!

    UÇAK BİLETİ OLANLAR YASAKTAN MUAF MI?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından 2 haftalık kısmi kapanma sürecine girileceğini duyurdu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

    Seyahat kısıtlamasının da gelmesinin ardından "uçuşlar gerçekleştirilecek mi?" sorusu merak edilirken THY'den açıklama geldi.

    Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; Sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." ifadelerine yer verdi.

    Yolcuların kafa karışıklığı üzerine THY'den "Seyahat belgesi" açıklaması geldi.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Merhaba, 13 Nisan 2021 itibarıyla geçerli olan hafta içi saat 19:00 ile 05:00 arası ve hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarından, uçuş gerçekleştirecek tüm yolcularımız muaf tutulacaktır."

        Koronavirüse ilişkin alınan yeni kararlar sonrası Pegasus'tan da açıklama geldi.

        Pegasus'tan yapılan açıklama şu şekilde:

        "14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler."

        İLLER ARASI ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAK MI?

        Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." dedi.

        SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

        Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

        Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e - Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form dolduruluyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Uçak bileti olan yolcular yasaktan muaf mı? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? THY'den ilk açıklama geldi!