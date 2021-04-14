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    • 14.04.2021 10:36
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    neden alamıyorum? ?

    Dün itibariyle öğretmenlerin aşılamalarına başlandı, vatandaşlar neden alamıyorum? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 125 bin öğretmenin aşılanacağını duyurmuştu, peki ? Diğer yandan milyonlarca öğrenci ve velisi okulların yüzyüze eğitime tamamen açılıp açılmayacağını merak ediyordu. Artan koronavirüs vakalarından dolayı dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında yüzyüze eğitimle ilgili alınan yeni kararlar açıklandı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Öğretmen aşı randevusu neden alamıyorum?

    Öğretmen aşı randevusu neden alamıyorum? MHRS üzerinden öğretmen aşı randevusu nasıl alınır? Sorugulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük önem taşıyan aşılama 13 Nisan itibariyle öğretmenlere yapılmaya başlandı. Peki MHRS ile öğretmen aşı randevusu nasıl alınır? Kabine Toplantısı sonrası yüzyüze eğitimde son durum ne? İşte detaylar…

    ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NEDEN ALAMIYORUM?

    Zaman zaman sistemdeki yoğunluktan dolayı randevu ekranı açılmayabiliyor, tekrar denemek gerekiyor.

    ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Öğretmenler de diğer vatandaşlar gibi kendilerine aşı sırasının gelip gelmediğini, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazdıktan sonra 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

    Aşı sırası gelenler, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor.

    ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

        Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

        MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

        Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        OKULLAR KAPANDI MI? YÜZYÜZE EĞİTİM DEVAM EDİYOR MU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim konusunda Kabine'nin akabinde detayı paylaştı. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

        MEB ise yazı yayımladı. Bu çerçevede ilkokullarda, ortaokullarda (8. sınıflar hariç) ve liselerde (12. sınıflar hariç) tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır."
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        Haberler Güncel Öğretmen aşı randevusu neden alamıyorum? MHRS üzerinden öğretmen aşı randevusu nasıl alınır?