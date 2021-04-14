Öğretmen aşı randevusu neden alamıyorum? MHRS üzerinden öğretmen aşı randevusu nasıl alınır? Sorugulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük önem taşıyan aşılama 13 Nisan itibariyle öğretmenlere yapılmaya başlandı. Peki MHRS ile öğretmen aşı randevusu nasıl alınır? Kabine Toplantısı sonrası yüzyüze eğitimde son durum ne? İşte detaylar…
ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NEDEN ALAMIYORUM?
Zaman zaman sistemdeki yoğunluktan dolayı randevu ekranı açılmayabiliyor, tekrar denemek gerekiyor.
ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öğretmenler de diğer vatandaşlar gibi kendilerine aşı sırasının gelip gelmediğini, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazdıktan sonra 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Aşı sırası gelenler, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor.
ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.