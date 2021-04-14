Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.
SAAT 07.10'DA ÇANAKKALE SALLANDI
Öte yandan AFAD'a göre saat 07.10 sıralarında merkez üssü Çanakkale Ayvacık ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.04.15 07:33:55 37.9988 27.1607 5.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.15 07:28:18 39.2957 26.0868 5.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.15 07:22:40 39.3275 26.0572 8.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.15 07:18:31 36.4308 27.1610 3.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.15 07:10:19 39.3008 26.0898 7.4 -.- 4.2 4.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.15 07:06:07 36.3943 27.1983 7.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.15 07:01:40 40.7580 30.1183 3.2 -.- 2.0 -.- KETENCILER-KARTEPE (KOCAELI) İlksel
2021.04.15 06:54:38 36.4588 27.1220 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.15 06:52:40 36.4168 27.2930 7.2 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.15 06:43:26 36.4945 27.1850 11.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.15 06:32:53 36.4297 27.0920 6.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.15 06:23:03 35.8877 28.0885 3.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.15 06:20:45 39.3182 26.0567 12.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.15 05:54:01 37.8283 26.7388 7.6 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI İlksel
2021.04.15 05:37:31 36.0067 27.2375 57.8 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.15 05:31:40 36.4372 27.1358 13.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.15 05:29:11 36.4482 27.1627 5.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel