Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.



SAAT 07.10'DA ÇANAKKALE SALLANDI

Öte yandan AFAD'a göre saat 07.10 sıralarında merkez üssü Çanakkale Ayvacık ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



AFAD SON DEPREMLER





KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2021.04.15 07:33:55 37.9988 27.1607 5.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2021.04.15 07:28:18 39.2957 26.0868 5.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel2021.04.15 07:22:40 39.3275 26.0572 8.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel2021.04.15 07:18:31 36.4308 27.1610 3.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2021.04.15 07:10:19 39.3008 26.0898 7.4 -.- 4.2 4.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel2021.04.15 07:06:07 36.3943 27.1983 7.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2021.04.15 07:01:40 40.7580 30.1183 3.2 -.- 2.0 -.- KETENCILER-KARTEPE (KOCAELI) İlksel2021.04.15 06:54:38 36.4588 27.1220 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2021.04.15 06:52:40 36.4168 27.2930 7.2 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel2021.04.15 06:43:26 36.4945 27.1850 11.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2021.04.15 06:32:53 36.4297 27.0920 6.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2021.04.15 06:23:03 35.8877 28.0885 3.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel2021.04.15 06:20:45 39.3182 26.0567 12.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel2021.04.15 05:54:01 37.8283 26.7388 7.6 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI İlksel2021.04.15 05:37:31 36.0067 27.2375 57.8 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel2021.04.15 05:31:40 36.4372 27.1358 13.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2021.04.15 05:29:11 36.4482 27.1627 5.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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