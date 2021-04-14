Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun genellikle parçalı bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu