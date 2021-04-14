Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.04.2021 06:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2021 06:46
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | Meteoroloji için saat verdi: Sağanak yağış geliyor | 15 Nisan hava durumu raporu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, , Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il 15 Nisan hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun genellikle parçalı bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 19°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    İZMİR °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 18°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 18°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 18°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 19°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 19°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak yağışlı

        KONYA °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu ile bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 17°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            IĞDIR °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 14°C
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

            VAN °C, 13°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak yağış geliyor | 15 Nisan hava durumu raporu