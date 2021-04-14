Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun genellikle parçalı bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı