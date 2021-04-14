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    'li 'e 'cinsel saldırı' davasında beraat! Mağdur kadının avukatı isyan etti

    Son dakika haberi... 'den ihraç edilen Mardin Milletvekili , seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada "delil yetersizliğinden" beraat etti. Mağdur kadının avukatı karara isyan ederek “3 çocuklu evli mağdurun, den sonra 11 ay Tuma Çelik ‘e karşı mücadelesini, sanıkla tanıklarının birbirini yalanlayan beyanlarını, DNA’yı, mesajlaşmaları ve onlarca delili yetersiz gören mahkeme “ delil yetersizliğinden beraat” verdi.  Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz”  paylaşımında bulundu.

    Mağdur kadının avukatı isyan etti

    Eski milletvekili 'in cinsel istismarına uğradığını iddia eden kadının avukatı, mahkemenin Çelik için verdiği beraat kararına isyan ederek, kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini belirtti.

    Yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan Tuma Çelik ile ilgili davada mahkemenin verdiği beraat kararına, istismara uğrayan kadının Avukatı tepki gösterdi.

    Avukat soysal medya hesabından "3 çocuklu evli mağdurun, tecavüzden sonra 11 ay Tuma Çelik 'e karşı mücadelesini, sanıkla tanıklarının birbirini yalanlayan beyanlarını, DNA'yı, mesajlaşmaları ve onlarca delili yetersiz gören mahkeme " delil yetersizliğinden beraat" verdi. Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz" paylaşımında bulundu.

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    Haberler Güncel HDP'li Tuma Çelik'e 'cinsel saldırı' davasında beraat! Mağdur kadının avukatı isyan etti