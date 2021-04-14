Resmi tatillerin hangi güne denk geldiği, okulların ve iş yerlerinin kapalı olup olmadığı merak ediliyor. Peki bu yıl 23 Nisan hangi güne denk geliyor? Okullar ve işleri kapalı mı olacak? 22 Nisan yarım gün mü olacak? Dinlenmek ya da farklı planları olanlar 2021 resmi tatil günlerini yakından takip ediyor ve yıllık izinlerini de buna göre kullanıyor. İşte tüm bilgiler…
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. 23 Nisan günü resmi tatil günüdür. Her sene olduğu gibi 2021 yılında da 23 Nisan günü resmi tatil günüdür. 2021 yılı içerisinde 23 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir.
22 NİSAN GÜNÜ YARIM GÜN TATİL Mİ?
23 nisan tarihinin bu sene cuma gününe geldiğini öğrenen vatandaşlar 22 Nisan Perşembe gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. 22 nisan günü tatil yarım gün mü olacak diye vatandaşlar araştırılıyor. Bu sene 22 nisan günü tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.
2021 RESMİ TATİLLER!
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
2021'de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
1 Mayıs, 2009'da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021 yılında cumartesi gününe denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI
2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
19 Mayıs, 2021'de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935'ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021'de perşembe gününe denk geliyor. 2016'da resmi tatil ilan edilmişti.