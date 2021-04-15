SON DAKİKA: 15 Temmuz hain darbe girişiminin sanıklarına CHP kucak açtı: Belediyede iş verdiler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda halkın tepkisi karşısında kışlaya dönmek zorunda kalan ve darbe girişiminin başarısız olduğunu görünce taraf değiştirdikleri belirlenen 37 eski asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
ADALAR VE BEŞİKTAŞ
37 sanık arasında yer alan tank şoförü eski Uzman Çavuş Osman T. ve Tank Taburu 3. Tank Bölük Komutanlığı'nda görevli eski Uzman Çavuş Harun K.'nin, darbe girişiminden sonra CHP'li belediyelerde çalıştığı belirlendi.
Osman T.'nin sözleşmesini feshettikten sonra 2017'de Adalar Belediyesi'nde zabıta personeli olarak, Harun K.'nin ise 1 Ocak 2018'de sözleşmesinin feshinden sonra Beşiktaş Belediyesi'nde zabıta olarak işe başladığı kaydedildi.