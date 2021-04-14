On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı ve milyonlarca vatandaş her gece oruca niyet etmek için sahura kalkıyor. Bu kapsamda bazı soruların yanıtı da sık sık araştırılmaya devam ediyor. Peki, gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Oruçluyken gusül abdesti alınır mı? Cünüpken oruç tutulur mu? İşte cevaplar...

CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).