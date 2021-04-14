ARKA SOKAKLAR'DA PEYGAMBER VE AVUKAT ŞİKAYETİ

Vatandaşlar ve avukatlar tarafından manevi değerlere aykırılık taşıyan sahneler ve şiddet görüntüleri sebebiyle RTÜK'e yoğun şekilde şikayet edilen Kanal D'nin "Arka Sokaklar" dizisinin raporu incelendi.

Üst Kurul, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bir hadisinin dizi filmde terör örgütü lideri tarafından anlamından koparılarak, tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı bölümleri ve bir avukata uygulanan fiziki şiddet görüntülerini ele aldı.

İzleme uzmanı, hazırladığı raporda, İslami hassasiyetleri dikkate almayan ilgili sahnenin toplumsal değerleri hiçe saydığını, kullanılan ifadelerin amacını aşarak, Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğunu ve yaptırım uygulanmasını talep etti.

Avukatların da tepkisini çeken dizi, 20 farklı baro başkanlığı tarafından Üst Kurula şikayet edildi. İlgili bölümleri derinlemesine mercek altına alan uzmanlar, dizide yer alan bazı sahnelerde polisin gözaltına alınan avukata tokat attığı ve ayrıca çatışma, kavga ve darp içeren görüntülere korumalı saatler içinde yer verildiğini tespit etti. Uzman raporunu yerinde bulan Üst Kurul, yayın ilkelerinin ihlal edildiğine karar vererek, yayıncı kuruluş Kanal D hakkında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.