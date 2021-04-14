Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Arka Sokaklar", "Çukur", "Baraj", "Yasak Elma", "Survivor" ve "Halk TV Ana Haber Bülteni'ndeki" ihlaller sebebiyle yayıncı televizyon kanallarına idari para cezası verdi.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurulun haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporları görüşüldü.
ARKA SOKAKLAR'DA PEYGAMBER VE AVUKAT ŞİKAYETİ
Vatandaşlar ve avukatlar tarafından manevi değerlere aykırılık taşıyan sahneler ve şiddet görüntüleri sebebiyle RTÜK'e yoğun şekilde şikayet edilen Kanal D'nin "Arka Sokaklar" dizisinin raporu incelendi.
Üst Kurul, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bir hadisinin dizi filmde terör örgütü lideri tarafından anlamından koparılarak, tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı bölümleri ve bir avukata uygulanan fiziki şiddet görüntülerini ele aldı.
İzleme uzmanı, hazırladığı raporda, İslami hassasiyetleri dikkate almayan ilgili sahnenin toplumsal değerleri hiçe saydığını, kullanılan ifadelerin amacını aşarak, Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğunu ve yaptırım uygulanmasını talep etti.
Avukatların da tepkisini çeken dizi, 20 farklı baro başkanlığı tarafından Üst Kurula şikayet edildi. İlgili bölümleri derinlemesine mercek altına alan uzmanlar, dizide yer alan bazı sahnelerde polisin gözaltına alınan avukata tokat attığı ve ayrıca çatışma, kavga ve darp içeren görüntülere korumalı saatler içinde yer verildiğini tespit etti. Uzman raporunu yerinde bulan Üst Kurul, yayın ilkelerinin ihlal edildiğine karar vererek, yayıncı kuruluş Kanal D hakkında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
"ÇUKUR" NEDENİYLE SHOW TV'YE CEZA
Şiddet sahnelerinin yoğunluğu sebebiyle izleyicilerin şikayette bulunduğu Show TV'nin "Çukur" dizisi de RTÜK gündemine alındı. Üst Kurul, dizi filmde yer alan birtakım sahnelerde kavga, şiddet ve işkence görüntülerinin Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri,….. şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesi ile yapımı yayınlayan kanala idari para cezası verilmesine hükmetti.