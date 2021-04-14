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    • 14.04.2021 16:31
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    ABD Büyükelçiliğinden elebaşları , ve için "ödül" hatırlatması

    Son dakika haberi... ve uzantılarını desteklemesiyle bilinen ABD, bölgede yeni kuklalar bulunca elebaşlarının üstünü çizdi. ’nin Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın üç sözde üst düzey yöneticisinin başına ödül koyduğunu hatırlatan bir paylaşım yaptı. ABD 'adalet için ödül' programı kapsamında teröristler için 5 milyon dolar, için 4 milyon dolar, için 3 milyon dolar dolar ödül koyduğunun altını çizdi. İşte son dakika haberinin detayları.

    PKK’nın sözde kilit isimleri için ödül hatırlatması

    'nin (ABD) Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından terör örgütü 'nın sözde kilit isimleri 'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, için 4 milyon dolara, içinse 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini hatırlatan bir paylaşım yaptı.

    nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatırlatma: PKK'nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

    KARAR 2018'DE ALINMIŞTI
    4 Kasım 2018'de Ankara'ya temaslarda bulunmak amacıyla gelen dönemin Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmar, ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

    ABD'nin müttefiki Türkiye'nin terörle mücadele alanında yürüttüğü iş birliğine değer verdiğini vurgulayan Palmer, şunları kaydetmişti:

    "Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Rewards for Justice" (Adalet için Ödül) programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK'lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için (5 milyon dolara kadar), Cemil Bayık için (4 milyon dolara kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon dolara kadar) ödül verilecektir"

    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütü PKK'yı 1997 yılında yabancı terör örgütü olarak kabul ettiğini anımsatan Palmer, ABD hükümetinin de 2001 yılında terör örgütü PKK'yı "Küresel Terör Unsurları" listesine aldığını belirtmişti.

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