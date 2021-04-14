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    • 14.04.2021 12:53
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    CHP'nin yayın organı 'de skandal sözler! Eski Bakan , li seçmenlere hakaret etti

    CHP yanlısı 'de yine çizgiyi aşan anlar yaşandı. ’ın programına katılan , için "Partiyi fiilen bırakanlar, istifa edenler çok fazla. Tabanda büyük bir çözülme var. Cahil bıraktıkları, yoksul bıraktıkları, sadakaya muhtaç bıraktıkları, tarikatlara teslim ettikleri kesimler dışında, militanlaşmış partizan kesimler dışında büyük erozyon içindeler. Uzatmaları oynuyor bence AKP" diyerek küstah ifadeler kullandı.

    AK Partili seçmenlere küstah ifadeler

    'de, 'ın Mahallesi adlı programına katılan Eski Bakan , 2002'den beri girdiği seçimlerin tamamından iktidar çıkan ve hala seçim anketlerinde en tepede yere alan li seçmenlere cahil diyerek hakaret etti.

    Programda, 13 milyona ulaşarak adeta rekor kıran AK Parti'nin üye sayısının düştüğünü iddia eden Söylemez, "Partiyi fiilen bırakanlar, istifa edenler çok fazla. Tabanda büyük bir çözülme var. Cahil bıraktıkları, yoksul bıraktıkları, sadakaya muhtaç bıraktıkları, tarikatlara teslim ettikleri kesimler dışında, militanlaşmış partizan kesimler dışında büyük erozyon içindeler. Uzatmaları oynuyor bence AKP" diyerek küstah ifadeler kullandı.

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    Haberler Güncel CHP'nin yayın organı Halk TV'de skandal sözler! Eski Bakan Ufuk Söylemez, AK Partili seçmenlere hakaret etti