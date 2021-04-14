Halk TV'de, Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi adlı programına katılan Eski Bakan Ufuk Söylemez, 2002'den beri girdiği seçimlerin tamamından iktidar çıkan ve hala seçim anketlerinde en tepede yere alan AK Partili seçmenlere cahil diyerek hakaret etti.

Programda, 13 milyona ulaşarak adeta rekor kıran AK Parti'nin üye sayısının düştüğünü iddia eden Söylemez, "Partiyi fiilen bırakanlar, istifa edenler çok fazla. Tabanda büyük bir çözülme var. Cahil bıraktıkları, yoksul bıraktıkları, sadakaya muhtaç bıraktıkları, tarikatlara teslim ettikleri kesimler dışında, militanlaşmış partizan kesimler dışında büyük erozyon içindeler. Uzatmaları oynuyor bence AKP" diyerek küstah ifadeler kullandı.

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